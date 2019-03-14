В Баку наградили победителей конкурса хакатон

Завершился конкурс хакатон, организованный в рамках Недели кибербезопасности 11-12 марта Министерством транспорта, связи и высоких технологий, Службой электронной безопасности, Информационно-вычислительным центром и Парком высоких технологий при партнерстве Государственного управления радиочастот.

Участники должны были обладать базовыми знаниями в области кибербезопасности, достаточными знаниями и опытом минимум в одном языке программирования (Python, C#, Java или Bash Scripting и т.д.), а также по серверным операционным системам (Семейство Windows Server и Серверы Linux), умением работать в команде и проводить презентации.

В конкурсе, который продлился 30 часов, участвовали более 20 специалистов, 6 команд.

Участники конкурса предоставили решения (скрипт для IDS, модульное или программное решение) по уникальной системе мониторинга обнаружения вмешательств в информационные системы.

Жюри оценило участников по таким критериям, как «Уникальность», «Инновативность», «Эффективность» и «Презентация».

Таким образом, первое место заняла команда CTR_BHOS, второе - Hack You, третье - Malware. Обладатель первого места получил 4 тысячи манатов, второго – 2 тысячи манатов, третьего – 1 тысячу манатов.

А всем остальным участникам были вручены сертификаты.

Целью регулярно проводимых Министерством транспорта, связи и высоких технологий соревнований хакатон является создание условий для привлечения потенциально способной молодежи в единое пространство, развития знаний и способностей по информационным технологиям, решения соответствующих задач в командном виде, появления интересных и инновационных проектов.

Отметим, что сегодня международная Неделя кибербезопасности, впервые организованная в Азербайджане Министерством транспорта, связи и высоких технологий, завершила свою работу.