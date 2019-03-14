Израиль завоевал золото на Кубке мира в Баку обновлено 13:08
В женском финале в опорном прыжке представительница Азербайджана Марина Некрасова набрала 13,966 балла и заняла 6-е место.
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Сегодня на Кубке мира по спортивной гимнастике в Баку будет разыграно пять комплектов наград.
У мужчин определяются призеры в вольных упражнениях, на параллельных брусьях и на кольцах. В женских соревнованиях станут известны медалистки в опорном прыжке и на разновысоких брусьях.
В финале вольных упражнений Мурад Агарзаев получил от судей 13,800 балла и занял 6-е место.
Золото завоевал израильтянин Артем Долгопят. Серебро у швейцарца Пабло Браеггера, бронза досталась Рейдерли Сапате из Испании.
Другой представитель Азербайджана - Никита Симонов – выступит в финале на кольцах, а Марина Некрасова поборется за медали в финале в опорном прыжке.
Завтра Некрасова примет участие в финале в упражнении на бревне.