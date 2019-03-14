Утечка хлора в Ираке Десятки пострадавших
На водоочистительной станции в городе Эль-Кут в провинции Васит на востоке Ирака произошла утечка опасного газа хлора, сообщает телеканал Al-Sumaria.
Представитель местного Минздрава Сейф аль-Бадр заявил, что у 90 сотрудников предприятия возникли проблемы с дыханием из-за ожога.
Случаи удушья варьируют от легкой до средней степени тяжести, но большинству пострадавших госпитализация не понадобилась.
Ликвидация последствий аварии может занять несколько дней, в ней участвуют экстренные службы и врачи.