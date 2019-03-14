Минобороны Армении: Ариф Ибрагимов перешел в Армению + реакция Азербайджана, обновлено
Госпогранслужба Азербайджана подтвердила информацию о переходе жителя Газахского района в Армению.
«В ночь с 15 на 16 марта было зафиксировано нарушение государственной границы со стороны неизвестного человека. Позже было установлено, что им является житель села Юхары Салахлы Газахского района Эльвин Ариф оглу Ибрагимов (1986 г.р.)», - говорится в сообщении Госопограслужбы, поступившей в редакцию haqqin.az.
В ходе расследования было установлено, что Эльвин Ибрагимов является душевнобольным и имеет вторую группу инвалидности.
По факту продолжается расследование.
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Министерство обороны Армении сообщило о задержании гражданина Азербайджана, который перешел азербайджано-армянскую границу.
По словам пресс-секретаря Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна, которого цитируют армянские СМИ, инцидент произошел ночью в 01:30.
Армянские военные открыли огонь по приближающемуся со стороны Азербайджана человеку. Согласно информации, он ранен в ногу и доставлен в госпиталь.
Армянские СМИ сообщают, что при нем обнаружены документы на имя жителя Газахского района Азербайджана Арифа Ибрагимова, 1986 года рождения.