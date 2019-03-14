Госпогранслужба Азербайджана подтвердила информацию о переходе жителя Газахского района в Армению.

«В ночь с 15 на 16 марта было зафиксировано нарушение государственной границы со стороны неизвестного человека. Позже было установлено, что им является житель села Юхары Салахлы Газахского района Эльвин Ариф оглу Ибрагимов (1986 г.р.)», - говорится в сообщении Госопограслужбы, поступившей в редакцию haqqin.az.

В ходе расследования было установлено, что Эльвин Ибрагимов является душевнобольным и имеет вторую группу инвалидности.

По факту продолжается расследование.