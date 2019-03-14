Министр энергетики Саудовской Аравии на переговорах с Ильхамом Алиевым Фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халида Абдулазиза аль-Фалихи, сообщает АзерТАдж.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халида Абдулазиза аль-Фалихи, сообщает АзерТАдж.
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