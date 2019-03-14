Скандал в Казахстане: суд разрешил азербайджанскому шахматисту покинуть страну обновлено
Проблема азербайджанского шахматиста Эльтаджа Сафарли, которого не выпускали из Казахстана из-за халатности организаторов командного чемпионата мира в Астане, наконец решилась.
Как рассказал haqqin.az друг Эльтаджа и его товарищ по сборной Азербайджана Рауф Мамедов, сегодня они были в суде. По итогам заседания Сафарли разрешили покинуть Казахстан.
«Большое спасибо Лиане Танжириковой (мама талантливой казахской шахматистки Бибисары Асаубаевой – haqqin.az), - говорит Рауф Мамедов. – Без ее помощи вопрос сегодня не решился бы. Также благодарю за поддержку менеджера Кирилла Зангалиса, который поднял на уши шахматную общественность».
Эльтаджу Сафарли, хотя он не виновен в произошедшем, придется оплатить штраф. При этом Рауф Мамедов отметил, что запрета на въезд в Казахстан у азербайджанского шахматиста не будет.
Наши гроссмейстеры торопились покинуть Астану еще и по той причине, что уже в понедельник им предстоит стартовать на чемпионате Европы в македонском Скопье и было важно успеть к 1-му туру. В результате ближайшей ночью, в 4:30, они вылетят из Астаны в Стамбул.
«Лишь бы поскорее улететь отсюда и выспаться!», - заявил Рауф Мамедов.
Он также отметил, что в Посольство Азербайджана в Казахстане они не обращались.
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Вопиющий случай произошел после завершения командного чемпионата мира по шахматам в Астане, в котором принимала участие и сборная Азербайджана.
По прибытии в аэропорт Астаны выяснилось, что шахматист сборной Азербайджана Эльтадж Сафарли не может покинуть Казахстан. Все дело в том, что в отеле, в котором жили Эльтадж и вся наша команда, не оформили его регистрацию. Из-за этого шахматиста не допустили до рейса. В знак солидарности с товарищем от полета отказался и Рауф Мамедов, оставшись вместе с Эльтаджем.
Как отмечают наши шахматисты, все произошло при полном попустительстве Федерации шахмат Казахстана, которая не только не возместила им ущерб, связанный с потерянными билетами, но и отказалась помогать им, заявив, что в понедельник, 18 марта, Эльтаджа Сафарли ждет суд. И это все при том, что вины шахматиста нет никакой - во всем виноваты организаторы чемпионата мира!
Как сообщил haqqin.az Рауф Мамедов, казахская федерация отнеслась к ним наплевательски, но благодаря вмешательству определенных людей удалось сделать так, чтобы так называемый суд состоялся сегодня. В эти минуты наши шахматисты находятся в суде и надеются, что сегодня наконец-то смогут покинуть Астану.