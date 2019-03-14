Проблема азербайджанского шахматиста Эльтаджа Сафарли, которого не выпускали из Казахстана из-за халатности организаторов командного чемпионата мира в Астане, наконец решилась.

Как рассказал haqqin.az друг Эльтаджа и его товарищ по сборной Азербайджана Рауф Мамедов, сегодня они были в суде. По итогам заседания Сафарли разрешили покинуть Казахстан.

«Большое спасибо Лиане Танжириковой (мама талантливой казахской шахматистки Бибисары Асаубаевой – haqqin.az), - говорит Рауф Мамедов. – Без ее помощи вопрос сегодня не решился бы. Также благодарю за поддержку менеджера Кирилла Зангалиса, который поднял на уши шахматную общественность».

Эльтаджу Сафарли, хотя он не виновен в произошедшем, придется оплатить штраф. При этом Рауф Мамедов отметил, что запрета на въезд в Казахстан у азербайджанского шахматиста не будет.

Наши гроссмейстеры торопились покинуть Астану еще и по той причине, что уже в понедельник им предстоит стартовать на чемпионате Европы в македонском Скопье и было важно успеть к 1-му туру. В результате ближайшей ночью, в 4:30, они вылетят из Астаны в Стамбул.

«Лишь бы поскорее улететь отсюда и выспаться!», - заявил Рауф Мамедов.

Он также отметил, что в Посольство Азербайджана в Казахстане они не обращались.