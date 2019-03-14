Турцию не намерена изменять своей независимой политике. Экономические сложности, вызванные американскими санкциями, руководство страны собирается преодолевать собственными силами. Об этом однозначно говорит заявление главы государства Эрдогана об отказе от кредитных средств Международного валютного фонда.

Решение Эрдогана подтвердил и заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Нуман Куртулмуш, подчеркнувший, что Турция, имеющая самодостаточную экономику, никогда более не будет нуждаться в поддержке МВФ.

Манипуляции с валютным курсом, имевшие место в отношении экономики Турции, не достигли своих целей. Те кто пытались оказать давление на Турцию посредством экономики, намеревались создать ситуацию, в которой Турция вновь испытала потребность в МВФ, утверждает он.

«Пусть не надеются. Турция больше никогда не будет нуждаться в МВФ, она не будет обращаться туда за помощью» - подчеркнул он, добавив, что страна вынуждена быть сильной как ввиду времени, «в которое мы живем», так и ввиду империалистических игр, имеющих место в регионе.

«Мы - это не только Турция, мы являемся великой нацией, которая охватывает всю географию близких нам по духу народов. Обездоленные ожидают от нас помощи, и мы испытываем ответственность перед ними. Мы обязаны быть сильными» - провозгласил Куртулмуш.

Отметим, что в 2013 году Анкара полностью погасила свой долг перед МВФ и больше ни разу не обращалась в организацию за финансовой помощью. Однако на фоне финансового кризиса, который переживает Турция, на Западе решили, что Турция прибегнет к кредитам МВФ. Казалось, все шло к этому: стоимость нацвалюты последовательно снижается с начала прошлого года после обострения отношений с США. Центральному банку пришлось резко поднять процентную ставку, а темпы инфляции достигли самого высокого уровня с момента прихода к власти президента Реджепа Тайипа Эрдогана 15 лет назад. Оценка МВФ будущего экономики Турции становится все более мрачной. После экономического роста страны на 7,4% в 2017 г. базирующаяся в Вашингтоне международная кредитная организация теперь ожидает увеличения ВВП Турции на 3,5% в этом году и лишь на 0,4% в 2019 г. Это намного ниже апрельского прогноза МВФ: на 4,2% и 4% соответственно, отмечает агентство Bloomberg.