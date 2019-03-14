Один из документов требует от директора Национальной разведки США подготовить отчет об активах Владимира Путина. Второй запрещает правительству США юридически или фактически признавать Крым российской территорией. Еще одна резолюция осуждает российские власти за сокрытие подробностей убийства Бориса Немцова и призывает Москву провести международное расследование преступления, а Белый дом — ввести санкции против его предполагаемых организаторов и исполнителей.

Последний принятый документ обязывает директора Национальной разведки США в течение 90 дней представить отчет о возможных военных действиях РФ против стран НАТО и попытках России «использовать слабость и разногласия между ее западными противниками».

Комментируя haqqin.az принятые конгрессменами резолюции, профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков заметил, что американцы «вообще обожают санкции, они их очень часто вводят против стран – своих оппонентов».

Основная логика этих санкций, уверен эксперт, ослабить экономику разных стран и возбудить там недовольство населения: «Санкции все больше имеют экономический, а не политический характер, они бьют по конкурентам. Сегодня США хотят запугать ими представителей российского бизнеса, чтобы те пошли против власти. Суть сигналов последних месяцев –никто из российской бизнес-элиты с деньгами, имуществом и семьями за рубежом не защищен, если будет поддерживать руководство России. Его приструнят не только в США, но и в любой стране мира», - утверждает А.Коробков.

Есть у американских санкций, считает политолог, и второе дно: направлены они не только против руководства РФ, но и против главы США.

«Трамп был всегда за восстановление хороших отношений с Россией, а вводя санкции и принимая резолюции против России, демократы, по сути, сужают ему поле для маневров. Кроме того, происходит эволюция концепции внешней политики Трампа. Все-таки первоначально он исходил из того, что надо всячески работать с Россией, например, конкретно против Китая, а сейчас меняются люди в его окружении, приходят персоны типа Болтона, которые гораздо более жестко настроены по отношению к России», - подчеркивает эксперт.