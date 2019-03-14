В России задумались о беспилотном танке

Следующим шагом развития танка Т-90МС может стать его роботизация. Об этом в субботу, 16 марта, заявил в интервью РБК гендиректор «Уралвагонзавода» Александр Потапов.

По его словам, в настоящее время машина уже имеет такой уровень цифрового обеспечения, что «переход к безлюдному варианту напрашивается сам собой».

При этом Потапов отметил, что планы по дальнейшему развитию танка будут определяться заказчиком, так как именно он решает, как будет использовать технику во время боев.

655 просмотров