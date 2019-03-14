В России задумались о беспилотном танке

Следующим шагом развития танка Т-90МС может стать его роботизация. Об этом в субботу, 16 марта, заявил в интервью РБК гендиректор «Уралвагонзавода» Александр Потапов.

По его словам, в настоящее время машина уже имеет такой уровень цифрового обеспечения, что «переход к безлюдному варианту напрашивается сам собой».

При этом Потапов отметил, что планы по дальнейшему развитию танка будут определяться заказчиком, так как именно он решает, как будет использовать технику во время боев.