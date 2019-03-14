Победитель Лиги чемпионов Майкл Эссьен подписал контракт с азербайджанским клубом

Сообщается, что с 36-летним футболистом заключено соглашение до лета 2020 года. Эссьен также будет помощником тренера в команде «Сабаила» U-19.



Майкл Эссьен за свою карьеру выступал во французских «Бастии» и «Лионе», затем перешел в «Челси», где добился самых громких успехов, в том числе дважды став чемпионом Англии и выиграв в 2012-м году Лигу чемпионов.



Также он играл за мадридский «Реал», итальянский «Милан», греческий «Панатинаикос» и индонезийский «Персиб Бандунг», с которым расстался в прошлом сезоне. С тех пор ганец был без игровой практики и, казалось, завершил карьеру. Однако предложение «Сабаила» побудило известного африканца вернуться в большой футбол.