Победитель Лиги чемпионов Майкл Эссьен подписал контракт с азербайджанским клубом
Азербайджанский футбольный клуб «Сабаил» подписал контракт с победителем Лиги чемпионов в составе «Челси», ганским полузащитником Майклом Эссьеном.
Сообщается, что с 36-летним футболистом заключено соглашение до лета 2020 года. Эссьен также будет помощником тренера в команде «Сабаила» U-19.
Майкл Эссьен за свою карьеру выступал во французских «Бастии» и «Лионе», затем перешел в «Челси», где добился самых громких успехов, в том числе дважды став чемпионом Англии и выиграв в 2012-м году Лигу чемпионов.
Также он играл за мадридский «Реал», итальянский «Милан», греческий «Панатинаикос» и индонезийский «Персиб Бандунг», с которым расстался в прошлом сезоне. С тех пор ганец был без игровой практики и, казалось, завершил карьеру. Однако предложение «Сабаила» побудило известного африканца вернуться в большой футбол.