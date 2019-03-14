Экс-министр Эка Ткешелашвили: «Партнер Грузии – Азербайджан, и нам другого не надо»
Слухи о том, что Грузия собирается купить газ у Ирана и транспортировать его через Армению, абсолютно беспочвенные и надуманные, заявила haqqin.az бывший вице-премьер и министр по реинтеграции Грузии Эка Ткешелашвили.
Так грузинский политик прокомментировала распространяемую армянскими СМИ информацию о том, что на встрече с Николом Пашиняном президент Ирана Хасан Роухани выразил готовность поставлять газ Грузии через Армению.
«Грузия тесно сотрудничает с Азербайджаном - как транзитер, так и покупатель газа. У нас уже есть давнишний и очень надежный партнер, у которого мы успешно закупаем газ. Это Азербайджан», - почеркнула Ткешелашвили.
У Грузии, уверена экс-вице-премьер, нет никакой надобности закупать газ еще у кого-то. «Мне сейчас сложно представить, когда у нашей страны появится необходимость в еще одном поставщике «голубого топлива», - сказала она.