Экс-министр Эка Ткешелашвили: «Партнер Грузии – Азербайджан, и нам другого не надо»

Слухи о том, что Грузия собирается купить газ у Ирана и транспортировать его через Армению, абсолютно беспочвенные и надуманные, заявила haqqin.az бывший вице-премьер и министр по реинтеграции Грузии Эка Ткешелашвили.

Так грузинский политик прокомментировала распространяемую армянскими СМИ информацию о том, что на встрече с Николом Пашиняном президент Ирана Хасан Роухани выразил готовность поставлять газ Грузии через Армению.