Париж снова охватили акции протеста

Акции "желтых жилетов" проходят в Париже и регионах Франции восемнадцатую субботу подряд.

Правоохранительные органы Парижа задержали 31 человека в ходе акции протеста движения "желтых жилетов" в субботу, сообщает телеканал BFMTV.

Как отмечает телеканал, несмотря на то, что последние несколько недель демонстрации "желтых жилетов" проходили в довольно спокойной обстановке, сегодняшняя акция "скорее напоминает акции на первых неделях".

В ходе субботней демонстрации уже применялись дымовые шашки и поджигались автомобили, полиция применила слезоточивый газ и водометы.

Часть демонстрантов в районе Триумфальной арки бросает камни в сотрудников полиции. В небе над столкновениями барражирует вертолет.