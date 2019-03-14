Оппозиция Венесуэлы прибирает к рукам торговлю нефтью

По его словам, оппозиция «спасла» важный национальный актив — корпорацию Citgo, которую хотели украсть «нелегитимные» власти Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро.

Гуайдо рассказал о получении лицензии на продолжение работы компании от властей США и контроля над активами.

«Они хотели украсть все, но мы уже получили контроль над Citgo и лицензию, тем самым мы спасли важный национальный актив», — написал Гуайдо в своем Twitter.

Он также вновь обратился к народу с призывом выйти на очередные акции протеста в субботу, чтобы остановить «узурпатора» Мадуро.