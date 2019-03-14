Али Инсанов вышел на свободу новость обновляется

Указом президента Азербайджана экс-министр здравоохранения Али Инсанов вышел на свободу, сообщает haqqin.az.

А.Инсанов отбывал срок заключения с 2005 года и обвинялся в попытке госпереворота.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, рассмотрев обращения, адресованные рядом осужденных лиц, членами их семей, уполномоченным по правам человека и правозащитным организациями подписал Указ о помиловании, сообщает haqqin.az со ссылкой на официальный сайт президента.

Согласно информации, в списке помилованных находятся свыше 50 оппозиционеров.

 

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