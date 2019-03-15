Еще один человек Эльдара Махмудова на свободе

Бывший руководитель ПО «Бакинская телефонная связь» Бейтулла Гусейнов был помилован указом президента.

Бейтулла Гусейнов был признан виновным вместе с высокопоставленными чиновниками Минсвязи и генералами МНБ.

В отношении него были возбуждены уголовные дела по статьям 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (служебный подлог).

Решением суда он был приговорен к 7,5 года тюрьмы.