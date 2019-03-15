Масштабный сбой в Telegram

Проблемы в работе мессенджера Telegram наблюдаются в субботу по всему миру, в том числе в России. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает ТАСС.

Сбой произошел около 15:00 мск. Больше всего с проблемами сталкиваются европейские пользователи, в частности, в Италии, Испании, Великобритании, Германии, Франции, Польше, а также в Бразилии, США и Турции.

В России больше всего на сбои в работе мессенджера жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Перми, Самары, Новосибирска, Иркутска, Симферополя и Воронежа.