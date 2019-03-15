«Я вчера встречался с Али Инсановым. Он ничего не знал»
«Исполнение указа о помиловании начнется завтра, 17 марта», - сказал в интервью haqqin.az глава отдела по связям с общественностью Пенитенциарной службы Министерства юстиции Мехман Садыгов.
«Я вчера встречался с Али Инсановым. Он не знал, что будет помилован», - заявил в интервью haqqin.az адвокат А.Инсанова Агавейс Шахверди. По его словам, А.Инсанов уже знает, что скоро выйдет на свободу. Однако адвокат затруднился назвать точное время освобождения экс-министра: «После обнародования указа я поехал в учреждение по отбыванию наказаний. Мне сказали, что Инсанов знает об указе президента».