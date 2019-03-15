Ильхам Алиев простил следователя-бунтаря

Бывший следователь прокуратуры Зардабского района Руфат Сафаров был помилован указом президента.

Сафаров был уволен из органов прокуратуры в декабре 2015 года за действия, несовместимые с работой на должности прокурора или следователя в органах прокуратуры. Позже в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту взяточничества.

Бывший следователь был приговорен к 9 годам лишения свободы. Руфат Сафаров является сыном бывшего начальника пресс-службы Минобороны , экс-депутата Эльдара Сабироглу.

Он часто выступал с критическими публикациями в оппозиционных СМИ.