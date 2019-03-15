Минобразования устроило стриптиз

Слишком откровенный наряд певицы Афаг Аслан, в котором она появилась перед студентами Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, вызвал скандал.

Певица участвовала в праздничных мероприятиях, посвященных Новруз байраму. Платье, в котором выступала певица перед студентами, вызвало волну возмущения в социальных сетях, пользователи которых сочли образ певицы слишком вульгарным.

Дело дошло до того, что из-за выступления певицы пришлось официально оправдываться университету. Комментируя произошедшее, пресс-секретарь госуниверситета Бахруз Назаров заявил журналистам, что певица Афаг Аслан была приглашена по желанию самих студентов.

«Афаг Аслан выступала во второй части мероприятия. Что касается ее наряда, то в нем она уже появлялась на телевидении. Ее пригласили, учитывая пожелание студентов», - сказал он.