В США скончался поэт Уильям Мервин
Один из крупнейших американских поэтов Уильям Стенли Мервин скончался на Гавайях в возрасте 91 года, передает The New York Times.
Как сообщил пресс-секретарь издательства Copper Canyon Press, дважды лауреат Пулитцеровской премии провел последние 40 лет в своем доме на острове Мауи.
Отмечается, что поэт мирно умер во сне, о его кончине сообщили родственники.
Мервин родился 30 сентября 1927 года в Нью-Йорке и окончил Принстонский университет. Он стал лауреатом Пулитцеровской премии в 1971 и 2009 годах, выпустил около 30 сборников поэзии, в том числе переводы Данте Алигьери, Пабло Неруды, Осипа Мандельштама и других.