Казахстан извинился перед азербайджанскими шахматистами

Напомним, что по ошибке организаторов соревнования Эльтадж не был должным образом зарегистрирован в отеле, в котором жили участники чемпионата. В связи с этим в астанинском аэропорту Эльтаджу из-за нарушения правил миграционного учета не было позволено сесть на самолет. В знак солидарности с товарищем пропустил свой рейс и другой шахматист сборной Азербайджана Рауф Мамедов.

Казахстанская федерация шахмат (КШФ) выступила с заявлением в связи с неприятным инцидентом, произошедшим с шахматистом сборной Азербайджана Эльтаджом Сафарли, который в составе нашей команды выступал на чемпионате мира в Астане.

Организаторы заявили азербайджанским шахматистам, что судебное заседание по данному вопросу состоится в понедельник, 18 марта. Однако в этот день наши гроссмейстеры должны были стартовать на чемпионате Европы в Македонии.

Вопрос решился благодаря помощи некоторых людей, в частности Лианы Танжириковой - мамы талантливой казахской шахматистки Бибисары Асаубаевой. Суд собрался сегодня в чрезвычайном порядке и позволил Эльтаджу Сафарли покинуть Казахстан.

«Казахстанской федерации шахмат стало известно, что после окончания командного чемпионата мира по шахматам в Астане у члена азербайджанской сборной, гроссмейстера, господина Эльтаджа Сафарли возникли сложности с регистрацией в миграционной полиции, - говорится в заявлении КФШ. - Во время прохождения господином Сафарли паспортного контроля его не пропустили на рейс. Азербайджанский шахматист Рауф Мамедов также отказался вылетать и в знак поддержки остался с товарищем.

Согласно законодательству Республики Казахстан, административный суд рассматривает возникшую ситуацию и в течение пяти дней сообщает о решении. Учитывая все обстоятельства, суд сегодня провел все необходимые процедуры, и граждане Азербайджана смогут вылететь на родину ближайшим рейсом.

Все это время рядом с азербайджанскими спортсменами находился ответственный секретарь Казахстанской федерации Сабыр Буйраев.

Казахстанская федерация шахмат взяла на себя все финансовые расходы по нахождению господина Эльтаджа Сафарли и Рауфа Мамедова в отеле, питанию, выплате штрафа и др.

По итогам инцидента в Казахстанской федерации шахмат будет проведено внутреннее расследование, виновные будут наказаны.

Мы приносим искренние извинения Федерации шахмат Азербайджана и лично господину Эльтаджу Сафарли и Рауфу Мамедову»

Напомним, что сегодня днем Рауф Мамедов заявил haqqin.az, что казахская сторона не возместила ущерб Эльтаджу. Судя по всему, к вечеру ситуация изменилась.

В 04:30 по местному времени наши шахматисты вылетят из Астаны в Стамбул.