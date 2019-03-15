Тогрул Багиров: «За 14 лет А.Инсанов ни разу не звонил своей семье»

«За четырнадцать лет нахождения Али Инсанова за решеткой, он так ни разу не поговорил по телефону с членами своей семьи», - сказал в интервью haqqin.az адвокат Али Инсанова Тогрул Багиров.

По словам адвоката, члены семьи А.Инсанова – дочь, сын и супруга проживают в Баку, и они узнали об указе помилования из средств массовой информации. «Ни с дочерью, ни с супругой он не встречался и не общался эти годы. У него такой характер. Строгий нрав. Он не любит общаться по телефону», - кратко заметил адвокат, не скрывая своей радости, вызванной указом президента.

Отвечая на вопрос, предполагал ли А.Инсанов, что власти освободят его после долгих лет заключения, адвокат сказал: «В этот раз были сильные ожидания. Я ему рассказывал о публикациях в СМИ. Хотя осталось недолго, и я думаю, что скоро он сам вам обо всем расскажет».