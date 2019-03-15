Умерла певица Юлия Началова. Об этом сообщает Lenta.ru. Ей было 38 лет.

11 марта артистка была доставлена в московскую больницу в тяжелом состоянии. Началовой в субботу, 16 марта, провели операцию на ноге, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Она была введена в состояние искусственной комы. По данным Super.ru, причиной ухудшения состояния здоровья певицы стала неудачная операция по увеличению груди.

Началова получила известность в 1990-е годы, ее дискография насчитывает восемь альбомов, последняя пластинка вышла в 2013 году.