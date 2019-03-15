Сотни сторонников Brexit направились маршем на Лондон

Более сотни сторонников выхода Британии из Евросоюза отправились в субботу маршем в Лондон из города Сандерленд. К правительственному кварталу Вестминстер активисты намерены добраться к 29 марта - Сандерленд находится в 435 километрах к северу от Лондона, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

"То, что происходило в парламенте на этой неделе, говорит о том, что мы можем не выйти из ЕС. Если политики думают, что могут наплевать на нас, то мы маршем отправимся к ним и скажем, что это не так", - сказал журналистам в начале акции экс-глава Партии независимости Великобритании (UKIP) и бывший европарламентарий Найджел Фарадж.

Всего, по оценкам организаторов, в марше принимают участие от 100 до 200 человек. Немногочисленность акции, возможно, обусловлена тем, что регистрация для участия была платной - 50 фунтов стерлингов с человека на оплату жилья и обедов, - а также плохой погодой, установившейся в Англии: сильными ветрами и дождем.

При этом началась акция с заминки: небольшую группу сторонников Brexit окружила толпа сторонников единства с Евросоюзом, после чего люди начали спор о преимуществах и недостатках членства в ЕС. Спор завершился перепалкой, участники марша начали оскорблять сторонников ЕС, выкрикивать в их сторону слова "предатели" и "неудачники". Из-за этого старт марша задержался.