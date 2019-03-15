Тарута решил поддержать Тимошенко на выборах президента

Кандидат в президенты от партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко объединила предвыборную программу с другим выдвиженцем — представителем «Основы» Сергеем Тарутой.

Как сказал журналистам «основной» политик, его штаб и штаб экс-премьера «объединяются в избирательном процессе».

Тарута заявил, что будет поддерживать Тимошенко, но его фамилию из бюллетеня не уберут.

«Наша команда будет работать на то, чтобы поддержать Юлию Владимировну и защитить этот выбор», —приводит заявление Таруты «Интерфакс- Украина».

Выборы пройдут 31 марта, хотя не исключено, что понадобится второй тур.