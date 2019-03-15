Напутствия Ровнага Абдуллаева перед поездкой в Хорватию фото
Сегодня в Тренировочном центре национальных команд в Мярдакяне началась подготовка сборной Азербайджана по футболу к отборочному матчу чемпионата Европы-2020 против Хорватии (21 марта, Загреб) и товарищеской игре с Литвой (25 марта, Баку).
В первый день сбора лагерь национальной команды посетило руководство АФФА в лице президента Ровнага Абдуллаева, вице-президента Эльшада Насирова и генерального секретаря Эльхана Мамедова.
Ровнаг Абдуллаев пообщался с новым главным тренером сборной Николой Юрчевичем и футболистами, высказал свои рекомендации и пожелал удачи национальной команде.
Напомним, что 19 марта сборная Азербайджана отправится в Загреб, где 21 марта в 23:45 по бакинскому времени выйдет на поле стадиона «Максимир».