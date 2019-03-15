В Париже пострадали десятки протестующих

По меньшей мере 60 человек получили различные ранения в ходе протестов "желтых жилетов" в Париже, которые переросли в ожесточенные столкновения с полицией, передаёт ТАСС.

"Префектура полиции Парижа сообщила о 42 пострадавших среди участников акции протеста, 17 получивших ранения сотрудниках правоохранительных органов и одном раненом пожарном", - передает портал France Info.

Также портал привел данные по задержаниям во французской столице: к настоящему времени известно о 192 задержанных.

По данным МВД Франции, на которые ссылается портал, всего в субботу по всей стране на протесты вышли 32,3 тысячи человек, что на 3,7 тысячи больше, чем неделю назад.