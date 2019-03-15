Эйнулла Фатуллаев 00:35

Итак, Ильхам Алиев принял решение, которое просто не мог не принять. Президент за все время своего правления издал 33-й указ о помиловании, освободив из-за решетки свыше 50 оппозиционеров, на помиловании которых настаивали правозащитники. Имена этих заключенных входили во все списки международных правозащитных организаций, признавших арестованных и осужденных «политзаключенными».

Вернемся к изначальной мысли, озвученной в самом начале публикации. И.Алиев принял решение, которое просто не мог не принять – к тому же, вопреки умонастроениям консервативной части правящей партии. Президент освободил политзеков не потому, что власть ослабла, либо она стала прислушиваться к мелким неформальным кружкам вроде РЕАЛа, ангажированной сетевой фронде или маргинальному Фронту Керимли. Отнюдь, власть сильна и эффективна, как никогда. Однако с первых же дней нового 2019 года И.Алиев объявил новый курс на экономическую либерализацию. В новое правительство и администрацию президента пришло новое поколение «молодых реформаторов», началась активная борьба с коррупцией, непотизмом и монополией над доходными сферами экономики, пересмотрены основы фискальной политики, в первую очередь за счет реорганизации деятельности налоговой и таможенной служб, реформы перенеслись и на банковскую систему… И в разгар реформации и революции сверху власть была обязана пересмотреть и систему отношений в политическом устройстве страны. Власть буквально ежедневно получала несправедливые упреки и обвинения в закручивании гаек и насаждении репрессивного маховика, нейтрализации политических противников и преследовании критиков. Так ли обстояло все на самом деле? Конечно же, нет. Критики правительства Азербайджана порой забывали о местонахождении подмандатной страны, ведь речь-то шла не о Чехии либо Эстонии, а о восточно-азиатской полиэтнической стране, которая все еще одной ногой остается в феодальной эпохе, подкрашенной алым цветом советизма. В стране, для которой западноевропейская модель демократии и прав человека означает децентрализацию, развал госаппарата, гражданское противостояние и хаотический рост центробежных сил. Впрочем, однажды вот эта самая страна, в которой попытались создать демократическое устройство, чуть не распалась на несколько квазигосударств. Благо, у Азербайджана оказался Гейдар Алиев. Он пришел, собрал и сохранил страну. Второго Гейдара Алиева у нас уже нет. И новый эксперимент строительства в Азербайджане государства, задуманного Франклином, для которого незыблемо превосходство либеральных свобод над волей правительства, может превратить страну во вторую Ливию с ее бесконечной гражданской войной и троевластием. В Азербайджане абсолютизация политических свобод воспринимается в качестве отсутствия меры политической ответственности. В таких странах, как Азербайджан, власть непременно должна быть решительной, жесткой и отвечать на вызовы времени. Но есть очень тонкая, почти невидимая грань между решительностью и репрессивностью. Азербайджанская власть – не репрессивна, но она решительна и действенна. Если в таких странах, как Азербайджан, действенность власти начнет ослабевать, то это приведет, если даже не к упадку всей политсистемы, но как минимум к кризису системы властных отношений.

Освобожденные указом президента, политики и активисты в тот или иной период бросали вызов правительству. Более того, не скрывали своих откровенных намерений начать либо примкнуть к процессу свержения власти. Если говорить о западноевропейской модели демократии, то власть может сменяться путем выборов – будь то президентских, либо парламентских. Но ни один из узников, которых Запад называл политическим, не пытался добиться смещения власти путем выборов. А если даже и пытался, то все попытки априори обрекались на крах. Не потому, что власть подтасовывала итоги выборов. А по признанию самих лидеров оппозиции, в первую очередь Ильгара Мамедова, потому что оппозиция и так называемое движение сопротивления было неспособно организовать протестное движение в защиту голосов избирателей. С другой стороны, позвольте озвучить справедливый вопрос: а когда оппозиция добивалась безупречной победы на выборах? Если рассуждать о нынешних действующих лидерах оппозиции, то есть Али Керимли, Ильгаре Мамедове и Исе Гамбаре (который дал временно порулить Мусаватом Арифу Гаджилы), эти претенденты за 15 лет правления Ильхама Алиева ни разу не побеждали на выборах. В 2003 году И.Гамбар с треском проиграл выборы, а Керимли примкнул к аутсайдеру Этибару Мамедову. В 2005 году оппозиционеры объявили бойкот и отказались от мандатов в парламенте. В 2008 году – снова бойкот. В 2010 году Керимли с Гамбаром избрали бойкот, а Ильгар Мамедов пошел на выборы, но ему удалось набрать лишь позорное количество голосов в Бинагадинском районе и унизительно признать собственное поражение. В 2013 году – бойкот. В 2015 году еще один бойкот. В 2018 году оппозиция вообще не заметила выборы… А почему же были арестованы активисты, которых сегодня освободил президент? А как же должна была поступить власть с одним из самых коррумпированных в истории Азербайджана министров Али Инсановым? К тому же, охваченный клановой теорией диктатуры трайбозавров И.Инсанов сам начал внутривластную борьбу за власть. У власти было слишком много поводов арестовать Инсанова. И власть не преминула воспользоваться «богатым капиталом» министра.

Илькин Рустамзаде? А как же должна была поступить власть с организатором массовых беспорядков в центре Баку в марте 2013 года? Гезаль Байрамлы? Спрашивается – с какой целью госпожа Байрамлы нарочно кэшем перевозила десятки тысяч на дело борьбы в Баку?.. Можно продолжить список. Но не будем напоминать о дне минувшем и омрачать праздничное гражданское настроение, свои решением власти закрыли вопрос политзеков. Раз и навсегда. Власть пошла на освобождение почти всех политзеков… и не потому, что она ослабла. Или, как подумалось лидеру офисного планктона И.Мамедову, власть услышала призыв оппозиции. Или, как уверен, А.Керимли правительство отступило после первой и последней за последние 15 лет успешной акции протеста. Если бы власть ослабла, оступилась или отступила, стала бы она выпускать на баррикады активистов, которых годами держала в застенках? Где логика наших оппозиционных мужей?! Власть просто выбила из-под ног оппозиции и недружественных, если не сказать нанятых международных организаций, главный аргумент для извечных манипуляций и популистских спекуляций. Из года в год оппозиция убеждала Запад и авангард международного сообщества в репрессивной сущности азербайджанской власти. И каждый раз при удобном случае размахивала несуразным списком. Теперь списка нет. И вопрос навсегда снят с повестки дня. Оппозиция остается без аргумента. Вторая причина – это, конечно же, мотив гуманности и человечности. Скажем, 22 марта А.Инсанову исполнится 73 года. Старый немощный человек в застенках, страдающий целым букетом болезней, о чем годами говорили правозащитники, настаивая на его освобождении. К тому же, экс-министр сполна отсидел и искупил свою вину перед обществом. Власть обязана думать о том, в каком образе она предстанет в сознании гражданина. Власть должна быть жесткой, но не жестокой и деспотичной. И, конечно же, президент, продолжая гуманистическую политику Гейдара Алиева, восстановившего институт помилования, открывшего путь в свободную жизнь 117 тысячам заключенных (!!!), принял решение об освобождении бывшего члена своего правительства.