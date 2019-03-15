Российскому экс-министру сломали шею

В Сеть попал доклад США об обстоятельствах гибели бывшего главы Министерства печати РФ Михаила Лесина. Информацию у Вашингтона запрашивало Radio Liberty — Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

В документе сказано, что у Лесина была сломана подъязычная кость и шея. Временами такие повреждения находят на телах погибших от удушения, однако эксперты не пишут, что считают данный случай убийством.

В отчете отмечается, что кость «после смерти» могли повредить патологоанатомы.

США также выяснили, что 5 ноября 2015 года, в день, когда погиб россиянин, некий «друг» Лесина обращался к следователю с вопросом, где тело.

Составители отчета также пишут, что живущий в США сын погибшего Антон заявил, что не имеет представления, что отец делал в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что американские правоохранители смерть Лесина подозрительной не считают.