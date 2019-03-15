Хорваты вызвали еще одного футболиста на матч с Азербайджаном

Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич вызвал еще одного футболиста для подготовки к отборочным матчам Евро-2020 против Азербайджана (21 марта, Загреб) и Венгрии (24 марта, Будапешт).

В сборную в оперативном порядке приглашен правый защитник датского «Норшелланна» Карло Бартолец. Он вызван из-за неясной ситуации с Тином Едваем из леверкузенского «Байера». У Едвая есть повреждение и, возможно, он не сможет помочь сборной Хорватии в предстоящих играх. Решение об этом будет принято в понедельник, когда начнется сбор хорватов.

Ранее сборная Хорватии потеряла нападающего итальянской «Фиорентины» Марко Пьяцу, вместо которого был вызван Бруно Петкович из загребского «Динамо».

Весь состав сборной Хорватии:

вратари – Ловре Калинич («Астон Вилла», Англия), Доминик Ливакович («Динамо» Загреб) и Симон Слуга («Риека»);

защитники – Домагой Вида («Бешикташ», Турция), Деян Ловрен («Ливерпуль», Англия), Тин Едвай («Байер», Германия), Борна Баришич («Рейнджерс», Шотландия), Марин Леовац («Динамо», Загреб), Антонио Милич («Андерлехт», Бельгия), Дуже Чалета-Цар («Марсель», Франция), Карло Бартолец («Норшелланн», Дания);

полузащитники – Лука Модрич («Реал», Испания), Иван Ракитич («Барселона», Испания), Матео Ковачич («Челси», Англия), Милан Бадель («Лацио», Италия), Марсело Брозович («Интер», Италия), Марко Рог («Севилья», Испания), Марио Пашалич («Аталанта», Италия), Филип Брадарич («Кальяри», Италия);

нападающие – Иван Перишич («Интер», Италия), Андрей Крамарич («Хоффенхайм», Германия), Анте Ребич («Айнтрахт», Германия), Никола Влашич (ЦСКА, Россия), Йосип Брекало («Вольфсбург», Германия), Бруно Петкович («Динамо», Загреб).

Напомним, что матч Хорватия – Азербайджана состоится 21 марта в 23:45 по бакинскому времени на загребском стадионе «Максимир».