Facebook удалил 1,5 миллиона видеозаписей о теракте в Новой Зеландии

Администрация соцсети Facebook удалила 1,5 миллиона видеозаписей, на которых была запечатлена стрельба в новозеландском Крайстчёрче. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя компании в Новой Зеландии Мии Гарлик.

"В первые 24 часа мы удалили 1,5 миллионов записей атаки от пользователей по всему миру, из которых 1,2 миллиона были блокированы при загрузке", - говорится в заявлении Гарлик.

По ее словам, Facebook продолжает работать круглосуточно, чтобы удалить соответствующий контент из соцсети, в том числе и отредактированные версии этого видео, на которых не показаны сцены насилия.

Напомним, 15 марта были атакованы две мечети Крайстчёрча (Южный остров), в результате атак, по последним данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Одному человеку, 28-летнему Брентону Тарранту, предъявлены обвинения в убийстве, в субботу суд продлил его содержание под стражей до 5 апреля.