Нападение на прихожан лондонской мечети видео

Два человека с молотками  напали на верующих в мечети лондонского района Уайтчепел, где компактно проживают мусульмане, пишет британская газета The Sun.

Инцидент произошел 15 марта во время пятничного намаза. Два человека напали на молящихся с молотками, выкрикивая «Террористы!». 

Британская полиция сообщила, что в результате нападения пострадал 27-летний мужчина азиатского происхождения. Он получил травму головы.

Нападавшим удалось скрыться.

По факту нападения ведется следствие.

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