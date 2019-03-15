Нападение на прихожан лондонской мечети видео
Два человека с молотками напали на верующих в мечети лондонского района Уайтчепел, где компактно проживают мусульмане, пишет британская газета The Sun.
Инцидент произошел 15 марта во время пятничного намаза. Два человека напали на молящихся с молотками, выкрикивая «Террористы!».
Британская полиция сообщила, что в результате нападения пострадал 27-летний мужчина азиатского происхождения. Он получил травму головы.
Нападавшим удалось скрыться.
По факту нападения ведется следствие.