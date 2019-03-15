«Я благодарю правительство США и руководство Евросоюза. Запад снял кандалы с моих ног. Я хочу, чтобы правительство Азербайджана сняло кандалы с моих рук. Я продолжу борьбу и никуда не уеду из Азербайджана», - заявил в эксклюзивном интервью haqqin.az экс-министр здравоохранения Али Инсанов.

По словам А.Инсанова, освобождение из тюрьмы стало для него неожиданным.