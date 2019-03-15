Али Инсанов: «Я никуда не уеду из Азербайджана и продолжу борьбу» первое заявление

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«Я благодарю правительство США и руководство Евросоюза. Запад снял кандалы с моих ног. Я хочу, чтобы правительство Азербайджана сняло кандалы с моих рук. Я продолжу борьбу и никуда не уеду из Азербайджана», - заявил в эксклюзивном интервью haqqin.az экс-министр здравоохранения Али Инсанов.

По словам А.Инсанова, освобождение из тюрьмы стало для него неожиданным.

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Бывший министр здравоохранения Али Инсанов отпущен на свободу, передает Report.

Согласно информации, распоряжение президента Азербайджана Ильхама Алиева "О помиловании ряда осужденных лиц" исполнено в исправительном учреждении №11 пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Среди освобожденных также был бывший министр здравоохранения Али Инсанов.

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