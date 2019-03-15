Сенсационное заявление Эмина Милли: «Ильхам Алиев как сильный и бесстрашный лидер»

«Наша борьба и общественное мнение играют большую роль, но последние шаги власти и этот шаг Ильхама Алиева – его личные смелые решения. В демократических странах всегда учитывается мнение общества. И ни одного президента не считают слабым за то, что он прислушивается к общественному мнению», - сказал Эмин Милли.

Как человек, постоянно критикующий президента Ильхама Алиева, сегодня я хочу выразить ему благодарность. Как сообщает haqqin.az, об этом на своей странице в соцсети Facebook написал известный оппозиционный деятель, директор телеканала Meydan Tv, бывший политзек Эмин Милли, комментируя указ президента о помиловании.

По его словам, в Азербайджане 127 политзаключенных и весь мир знает о том, что они невиновны.

«Считаю, что освобождение части из них - это не проявление слабости, а демонстрация реальной политической силы и уверенности в себе. Арестами 100-150 человек нельзя ни получить власть, ни потерять ее. Я призываю Ильхама Алиева продолжить эту политическую линию и постепенно вести Азербайджан к реальным реформам», - сказал он.

Эмин Милли добавил, что очень бы хотел вернуться в Азербайджан и взять интервью у Ильхама Алиева на Meydan TV о таких реальных реформах.

«Если Ильхам Алиев сделает это, то как внутри страны, так и во всем мире завоюет симпатии людей как сильный и бесстрашный лидер и будет вести вперед весь Азербайджан. Ильхам Алиев 16 лет у власти. Но именно изменения, которые происходят на 16-м году его президентства, могут еще больше укрепить его власть. Я не политик, и мне важно не то, кто во власти, а как управляют страной. Сегодня я поздравляю Ильхама Алиева за такой шаг», - сказал Эмин Милли.

Отметим, что сразу же после этого выступления на Эмина Милли в Фейсбуке обрушилась критическая волна со стороны радикальной части оппозиции. Радикалы не поняли истинного и благого намерения Э.Милли, и обвинили его в предательстве.