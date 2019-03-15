Саудовский министр: «Азербайджан – самый конструктивный член ОПЕК+»
Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех, заявил, что Азербайджан является самым конструктивным членом ОПЕК+. Об этом он сказал сегодня журналистам в Баку.
Саудовский министр также отметил, что он оптимистично настроен по поводу влияния сделки ОПЕК+ на ограничение добычи нефти.
«Завтра будут проведены встречи, у меня оптимистичный настрой по поводу влияния сделки ОПЕК+ на рынок нефти», - сказал аль-Фалех.
Он отметил, что уже обсудил данный вопрос с министром энергетики Азербайджана.