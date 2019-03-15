Австралия и Корея завоевали золото на Кубке мира в Баку
Азербайджанская гимнастка Марина Некрасова выступила в финале Кубка мира по спортивной гимнастике, который завершается сегодня в Баку.
Марина участвовала в финале на бревне и получила от судей 11,366 балла. Она заняла 7-е место. Победила австралийка Эмма Недов, набравшая 14,100 балла.
Напомним, что вчера представляющий Азербайджан Никита Симонов стал серебряным призером в упражнениях на кольцах.
Также завершился финал в опорном прыжке у мужчин. Тут победил кореец Хаксеон Янг.