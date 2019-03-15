«В конечном счете военные империи неизбежно гибнут, растягиваясь слишком сильно и тратя все до последней копейки... Американская империя уже рушится», - заявил Уайтхед, подчеркнув, что страна «приближается к критической массе».

Главными виновниками постоянного роста долговых обязательств США являются военно-промышленный комплекс страны и некомпетентное государственное руководство. Об этом пишет глава Института Резерфорда, американский публицист и общественный деятель Джон Уайтхед в статье для CounterPunch, сообщает «Лента.ру».

По его словам, коррумпированные чиновники, в том числе из американского министерства обороны, продолжают требовать все больше финансирования на военные нужды, при этом на самом деле значительная часть денег уходит на никак не связанные с обеспечением национальной безопасности покупки.

В качестве примера Уайтхед приводит данные, собранные организацией Open the Government, согласно которым, в списке последних приобретений американского оборонного ведомства оказались фарфоровые столовые приборы за 53 тысячи долларов, кожаное кресло за 9 тысяч долларов, алкогольные напитки на 308 тысяч долларов, а также лобстеры и крабы стоимостью 4,6 миллиона долларов.

Как отмечает автор, правительство США тратит гораздо больше, чем получает от налоговых поступлений, в результате чего вынуждено занимать огромные суммы у других стран. При этом большую часть полученных средств власти предпочитают тратить на финансирование государственных институтов и «ведение бесконечных войн по всему миру», а не на здравоохранение и образование.

Так, с 2001 года США потратили на войны за рубежом 4,7 триллиона долларов, а к 2053 году объем военных расходов страны увеличится до 12 триллионов долларов, пишет Уайтхед. В то же время долг страны растет на 32 миллиона долларов в час, а правительство тратит в Ираке за пять секунд больше, чем среднестатистический американец получает за год.