После этого экстренного сообщения подпольного информационного агентства «1993» (время краткого пребывания Народного фронта у власти) несколько депутатов Милли Меджлиса получили инфаркт, премьер-министра увезла «Скорая помощь» с симптомами инсульта, а спикер национального парламента бесследно исчез. Его помощник, схваченный бдительными депутатами официально проинформировал их, а заодно и прессу, что своими глазами видел как шеф садится в набирающий скорость поезд Баку-Москва. В толпе, собравшейся перед зданием, в подвале которого печатались информационные сообщения «1993» неизвестные люди распространяли листовки с заявлением мэра Баку, которое начиналось словами «Я всю свою жизнь ждал этого часа…».

Однажды в Баку…

Тут зазвонила мобилка – редактор срочно требовал явиться на пятиминутку в связи, как он выразился “с предреволюционной ситуацией в Баку”. “Обстановка такая, что автобусы не ходят”, - соврал я, удивившись собственной находчивости. Но редактор, как ему и положено по должности, лучше меня чувствовал политическое своеобразие момента: “Садись на такси! Беги галопом – как можешь, но чтобы через пять минут ты был здесь!” Я вошел в кабинет редактора через три минуты как раз в тот момент, когда он получал первое указание из Администрации нового президента: “ Он требует, чтобы я явился на первое – историческое заседание правительства, где будет объявлено о новых - высших назначениях, а заодно и нашей отставке”.

- Опять отставка?! - невольно вырвалось у меня. - Согласно моим подсчетам то была тринадцатая отставка в моей жизни – в точном соответствии с числом азербайджанских революций, начиная с 80-х. В общей сложности за революционные годы я числился безработным что-то около года, потому как средняя продолжительность любой власти составляла не более двух месяцев.

- Тебе на сей раз придется идти на правительственное совещание без меня! - вдруг оживился шеф, и я понял, что его осенила идея, которая всенепременно дорого обойдется мне, несчастному его заместителю.

- А если новый президент потребует разыскать тебя и привести в его кабинет?

- Скажешь, что я уже в морге. Морг уже, кстати, переполнен. Что-что, а это им хорошо известно!

Сопротивление было бесполезно – речь шла не только о жизни, но и смерти шефа, правда, пока что политической. Тем не менее... Надо дать ему должное, ради такого случая он распорядился подбросить меня к президентскому аппарату на своей персоналке.

Эльчибей, он же Али-Ага, он же маштагинский лоту

...Эльчибей Тринадцатый широко улыбаясь отвечал на вопросы корреспондентов. Вообще-то всем известно, что нынешний самозваный президент никакой не Эльчибей, а маштагинский лоту, с типичным для этого села именем Али-Ага, отсидевший три года за дезертирство и еще столько же за то, что устроил из отчего дома гумар-хану. Кто-то в зоне ему сказал, что это и есть его самое страшное преступление. Пришлось навсегда завязать с любимым занятием. Так он оказался в политике, потому что это была единственная сфера, где не требовали справки с прежнего места работы. Даже фамилию никто не спрашивал. Фамилия была объявлена проклятым наследием Москвы. Достаточно было одного имени.

«Меня зовут Али-Ага. Так прошу обращаться ко мне и впредь», - заявил он на первом митинге, с которого началась Великая азербайджанская революция или просто ВАР, как с тех пор говорят. Местные газетчики тут же объяснили народу сокрытый смысл неологизма: вар, на азербайджанском означает иметься, быть в наличии. Понимать это надо, мол, президент у нас уже имеется, и всем желающим стать таковым надо бы с этим фактом смириться!