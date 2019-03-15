Синоптики предупреждают о похолодании
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, утром и вечером местами ожидается изморось, будет дуть сильный северо-западный ветер, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшеронском полуострове ночью составит 4-6 градусов тепла, днем – 7-10 градусов тепла. Температура воздуха в Баку ночью составит 4-6 градусов тепла, днем – 7-9 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 756 до 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80 процентов.