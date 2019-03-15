В Санкт-Петербурге прошел турнир по смешанным единоборствам ACA 93, в одном из боев которого дрался уроженец Азербайджана Турал Рагимов, который сейчас живет в Санкт-Петербурге, представляет Россию и клуб Mamishev Fight Team.

Для Турала по прозвищу «Железный человек» это 17-я победа на профессиональном ринге при пяти поражениях.

Его соперником был непобедимый россиянин Ахмед Шерваниев из Грозного. Бой завершился в первом раунде. Турал Рагимов жестко нокаутировал своего соперника из клуба «Ахмат».

30-летний уроженец Сумгаита является мастером спорта по самбо и панкратиону, заслуженным мастером спорта по смешанным единоборствам и киокисинкай карате. Турал – 5-кратный чемпион Азербайджана, 3-кратный чемпион Европы, обладатель Кубка мира по киокисинкай карате, чемпион Азербайджана и чемпион мира по ММА.

Он переехал в Санкт-Петербург в 2012 году. При этом к бою с Ширваниевым готовился в Азербайджане, где провел втягивающий сбор. После этого Турал отправился в США для дальнейшей подготовки с сильными бойцами из UFC.

Также отметим, что Mamishev Fight Team, который представляет Турал Рагимов, — это клуб азербайджанского миллиардера, советника губернатора Санкт-Петербурга и главы «Азербайджанской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга» Вагифа Мамишева.