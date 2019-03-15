Папа Римский о нападении на мечети в Новой Зеландии

Папа Римский Франциск выразил боль в связи с терактами в мечетях новозеландского Крайстчерча и призвал верующих противостоять ненависти и насилию, передает РИА Новости.

"В эти дни к боли от войн и конфликтов, которые не прекращают терзать человечество, прибавилась боль за жертв ужасного покушения на две мечети в Крайстчерче в Новой Зеландии. Молюсь за погибших и раненых и их близких", - заявил понтифик во время традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.

Папа Франциск выразил "близость к нашим братьям мусульманам" и вновь призвал всех верующих "объединиться в молитве и жестах мира, чтобы противостоять ненависти и насилию".

В пятницу в двух мечетях Крайстчёрча (Южный остров) произошли теракты, в результате которых, по последним данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Одному человеку, 28-летнему Брентону Тарранту, предъявлены обвинения в убийстве, в субботу суд продлил его содержание под стражей до 5 апреля.