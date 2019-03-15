Политзаключенный Гияс Ибрагимов: «Все оппозиционные лидеры в Азербайджане – диктаторы»

Активист движения Nida Гияс Ибрагимов, отпущенный на свободу согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева «О помиловании ряда осужденных лиц» от 16 марта 2019 года, выразил надежду на то, что освобождение части политзаключенных является началом политических изменений в Азербайджане, сообщает haqqin.az.

Гияс Ибрагимов заявил представителям СМИ, что не стоит чего-либо ждать от лидеров оппозиции, так как они сами являются потенциальными диктаторами. Освобожденный активист также заявил, что не причисляет себя к лидерам оппозиции и не видит в себе лидерского потенциала.