США нанесли удар по Сирии: погибли дети

Гостелевидение Сирии сообщило о гибели десяти мирных жителей в деревне Багуз в провинции Дейр-эз-Зор при авиаударе коалиции во главе с США, передает РИА Новости.

Среди погибших есть дети, отметил телеканал Syria TV со ссылкой на местные источники.

Власти Сирии призывали ООН принять меры в отношении виновных в применении белого фосфора, гибели мирных жителей при ударах по Багузу и прекратить незаконное пребывание коалиции в Сирии. Представитель Пентагона тогда заявляла, что коалиция США не раскрывает, что за боеприпасы применяются в Сирии, но они соответствуют международным нормам.