В Дагестане таксист зарезал пассажира
Таксист в Дагестане в ходе конфликта зарезал пассажира ножом, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Инцидент произошел в Махачкале по проспекту Акушинского, когда водитель такси нанес 36-летнему махачкалинцу несколько ножевых ранений.
"Пассажир, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, оскорблял водителя, после чего завязался конфликт, в результате которого водитель нанес ножевые ранения. Пассажир скончался в больнице. Водитель был задержан и доставлен в райотдел", - говорится в сообщении на официальном аккаунте МВД республики в Instagram. Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту убийства, сообщает ведомство.