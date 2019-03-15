Евросоюз приветствует распоряжение Ильхама Алиева о помиловании

Евросоюз приветствует помилование более 400 заключенных в Азербайджане. Об этом говорится в официальном заявлении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), опубликованном в воскресенье, 17 марта.

«Среди помилованных также представители политических партий, неправительственных организаций, блогеры и журналисты, что является долгожданным шагом», - говорится в коммюнике, распространенном в воскресенье в Брюсселе.

В документе выражается надежда, что в будущем последуют «аналогичные шаги в соответствии с международными обязательствами Азербайджана».

«ЕС продолжит взаимодействие с Азербайджаном в целях активизации сотрудничества, в том числе в области прав человека, что является важным элементом наших отношений», - подчеркивают в ЕВС.

Отметим, что распоряжение президента Азербайджана Ильхама Алиева от 16 марта «О помиловании ряда осужденных лиц» распространяется на 431 человека. Из них 399 человек, приговоренных к лишению свободы, освобождены от остальной части наказания.