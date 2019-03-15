Террорист Брентон Таррант три раза посещал Грецию

Террорист Брентон Таррант, напавший на мечети в Крайстчерче (Новая Зеландия), трижды посещал в 2016 году Грецию. Об этом сообщила в воскресенье греческая полиция, которая проводит расследование, чтобы выяснить места, в которых Таррант побывал, и установить его возможные контакты в Греции.

Как отмечает Афинское Македонское агентство новостей (AMNA), приводя данные полиции, Таррант прибыл в Грецию 20 марта 2016 года рейсом из Стамбула и провел несколько дней в городе Ираклион на острове Крит и на острове Санторин. Кроме того, как выяснила греческая полиция, Таррант в 2016 году снова побывал в Греции транзитными рейсами 29 ноября и 10 декабря.

По сообщению сайта Reader.gr, террорист совершил тогда несколько поездок в соседние с Грецией страны. В 2016 году он побывал в Турции, Греции, Болгарии, Румынии, а также съездил в Египет.

По информации греческих телеканалов Alpha и Skai, в начале 2016 года террорист прибыл из Каира в Афины и затем направился в Бухарест. Оттуда он через Афины вернулся в Каир. Сообщается также, что Таррант посещал Сербию, Черногорию, Боснию и Герцеговину, Хорватию в конце 2016 года и начале 2017 года.

Брентон Таррант был арестован 15 марта. Его обвиняют в убийствах при нападении на две мечети в Крайстчерче, где на тот момент находились сотни людей. В результате атаки погибли, по последним данным, 50 человек, еще 50 раненых доставлены в больницы.

Накануне нападения 28-летний Таррант опубликовал в соцсетях документ, который эксперты в области борьбы с терроризмом сравнили с "манифестом" норвежского националиста Андерса Брейвика, устроившего массовый теракт в июле 2011 года.