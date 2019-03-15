Столкновения между сторонниками и противниками Мадуро

Два человека пострадали в воскресенье в столкновении сторонников и противников президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Баркисимето, административном центре штата Лара. Стычка произошла у городской центральной больницы, когда собравшиеся там люди ждали прибытия членов Комиссии ООН по правам человека, сообщила газета El Nacional.

По данным частного телеканала VPI, в конфликте участвовали "колективос" - вооруженные проправительственные группировки. Для восстановления порядка на место происшествия были направлены подразделения Национальной гвардии. Сведений о новых столкновениях к настоящему времени не поступало.