Родственники погибших в авиакатастрофе вместо тел получили землю

Некоторые родственники погибших в авиакатастрофе с Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии прибыли в Аддис-Абебу за телами, но смогли получить лишь землю, сообщает CNN.

Отмечается, что некоторым семьям, которые потеряли в авиакатастрофе родных и близких, пришлось забрать на память о погибших лишь землю.

«Это всего лишь почва в этом районе, поэтому в случае, если даже из ДНК ничего не будет получено, я получу, чтобы это было воспоминанием о людях, которых я любил», — сказал один из родственников.

Уточняется, что близкие жертв ЧП пока не могут забрать останки родственников, поскольку для полной идентификации тел потребуется от 4 до 5 месяцев. Министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес подтвердила, что опознание тел аварии может занять до шести месяцев.

Самолет Boeing 737 MAX разбился возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта. На борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли. Некоторые страны, в том числе и Россия, решили закрыть воздушное пространство для самолетов Boeing 737 Maх.