В Египте нашли инопланетную мумию

Археологи нашли во время раскопок в Египте мумию с лицом, похожим на инопланетное, сообщает Newsinstact.

Специалисты предполагают, что мумии около 2300 лет. Подробности будут ясны после лабораторных исследований.

Отмечается, что археологи смогли откопать также десятки мумифицированных существ, многие из которых достаточно хорошо сохранились. У большинства из найденных мумий были удлиненные черепа.

В ближайшее время специалисты продолжат изучение находок в лабораториях, чтобы выяснить, принадлежат ли мумии инопланетным существам.