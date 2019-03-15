Согласно заявлению, опубликованному в Facebook, конфликт возник после того, как иракский военный на КПП в провинции Найнава потребовал предоставить разрешение на пересечение пункта.

В свою очередь глава администрации города Синджар Махма Халиль сообщил, что столкновения произошли, когда террористы ПКК пытались проехать в пограничную зону между Иракским Курдистаном и Сирией.

По его словам, в результате инцидента, возникшего в ночь на понедельник, убиты двое боевиков ПКК и ранены трое.

На севере Ирака расположены военные базы ПКК, по которым регулярно наносят авиаудары турецкие ВВС.