Бой между иракскими военными и террористами ПКК есть убитые
Двое иракских военнослужащих погибли в результате вооруженных столкновений с террористами ПКК, сообщила пресс-служба органов безопасности Ирака.
Согласно заявлению, опубликованному в Facebook, конфликт возник после того, как иракский военный на КПП в провинции Найнава потребовал предоставить разрешение на пересечение пункта.
В свою очередь глава администрации города Синджар Махма Халиль сообщил, что столкновения произошли, когда террористы ПКК пытались проехать в пограничную зону между Иракским Курдистаном и Сирией.
По его словам, в результате инцидента, возникшего в ночь на понедельник, убиты двое боевиков ПКК и ранены трое.
На севере Ирака расположены военные базы ПКК, по которым регулярно наносят авиаудары турецкие ВВС.